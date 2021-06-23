АвтоМир / Дороги

Современные технологии применяют при ремонте трассы Великие Луки - Усвяты

В Великолукском и Усвятском районах продолжается ремонт трассы Великие Луки – Усвяты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, подрядная организация АО «Буер» приводит в порядок два участка общей протяженностью более 19 км. Это второй по крупности объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе в этом году.

На участке с 12-го по 25-й км, между деревнями Аничково и Бандино Великолукского района, укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия. С учетом заездных карманов на автобусных остановках для этих целей будет использовано около 12 тысяч тонн асфальтобетонной смеси А16ВТ на габбро-диабазе, что соответствует ГОСТу 2020 года по асфальтобетонным смесям. Параллельно дорожники «тянут» обочины (отсыпают их щебеночно-песчано-гравийной смесью) и озеленяют бровку (отсыпают слоем растительной земли и сеют многолетние травы).

Ранее на этом отрезке дороги расчистили от кустарника и деревьев 5,6 га полосы отвода, отремонтировали 5 водопропускных труб, срезали старое покрытие проезжей части, уложили выравнивающий слой асфальта. Также выполнили заездные карманы для автобусов на 15 остановках. Идет монтаж бортовых камней. На 8 из них появятся автопавильоны, на 7 – скамейки и урны.

На участке с 56-го по 62-й км, который проходит через деревни Щепуново и Церковище Усвятского района, подрядчик усиливает конструкцию дорожной одежды с помощью асфальтогранулобетона (АГБ). Этот материал получают из фрезерованной асфальтовой крошки, которая регенерируется с помощью битумных вяжущих и минеральных составляющих: щебня и цемента. Изготовленная смесь с помощью укладчика и катков вновь распределяется по дороге. Такая технология применяется в местах повышенного трещинообразования, где покрытие потеряло свою несущую способность. Поверх слоя из АГБ толщиной 12 см уложат два слоя из горячего асфальтобетона.

На этом отрезке трассы также расчистили около 2,5 га полосы отвода, отремонтировали 15 водопропускных труб, сделали заездные карманы на автобусных остановках. Всего оборудуют 6 посадочных площадок: 3 из них оснастят автопавильонами, еще 3 – скамейками и урнами. Кроме того, для безопасного передвижения школьников в Церковищенскую среднюю общеобразовательную школу подрядчик оборудует пешеходную дорожку вдоль дороги длиной 850 м.

Стоимость всего комплекса работ оценивается в сумму около 400 млн рублей. Ремонт финансируется из областного бюджета. Заказчик работ – ГБУ ПО «Псковавтодор». Срок ввода объекта в эксплуатацию - 16 сентября.