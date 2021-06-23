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Дорожники показали, как выглядела улица Бастионная до и после ремонта

В Пскове на улице Бастионной завершился ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Это социально важный объект, вблизи которого находятся несколько образовательных учреждений. Работы выполнила подрядная организация ООО «СпецТрансСервис», сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

На участке общей протяженностью 456 метра дорожники установили новый бортовой камень, плиты покрытия, заменили комплекты колодцев на новые чугунные, заасфальтировали дорогу и тротуары. Также была проведена срезка и планировка зеленой зоны, посеян газон. В завершение рабочие нанесли разметку проезжей части термопластиком.

Ремонт начался в апреле и был выполнен в срок — до 1 июля. На период ремонта были установлены временные дорожные знаки, информирующие участников дорожного движения об ограничениях движения транспорта, которые корректировались с учётом проводимых работ.

Заказчиком работ выступало управление городского хозяйства администрации города Пскова. Итоговая сумма контракта составила 14,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов.