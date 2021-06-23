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Дорогу в Белоруссию приводят в порядок в Невельском районе

В Невельском районе идет ремонт автомобильной дороги Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» приводит в нормативное состояние 7,6 км от Невеля в сторону Язно в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Участок проходит через населенные пункты Острилово, Игнашово, Мишово, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На объекте завершена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, отремонтировано 5 водопропускных труб, восстановлены виражи и укрепленная часть обочин, срезано изношенное асфальтобетонное покрытие, устранены провисы на проезжей части, уложено около 300 м выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с начала хода дороги.

Впереди устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия. Для этого подрядчик будет использовать смеси типа А16НТ и А16ВТ, в отдельных местах между ними будет уложена геосетка. На обочинах устранят просадки и проведут укрепление песчано-гравийно-щебеночной смесью. Бровку засеют травой. Также отремонтируют пересечения, примыкания, съезды и автобусные остановки.

Срок исполнения контракта – 30 июля. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», стоимость работ составляет около 119 млн рублей. Средства на ремонт выделены из регионального бюджета.

Автомобильная дорога Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 11 до 12,5 метров, проезжей части – 7 метров, обочин – 2 метра.