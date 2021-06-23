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Участок улицы Горького перекроют в Пскове 10 июля

Участок улицы Максима Горького от Рижского проспекта до улицы Коммунальной перекроют для движения транспорта в Пскове 10 июля с 8.00 до 0.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие связано с работами по укладке дорожного покрытия. В качестве объезда определят улицу Петровскую.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок. При возможности заранее выбирать пути объезда», - отметили в администрации.

Водителей просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.