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АвтоМир / Дороги

Александр Братчиков проконтролировал ремонт дорог в Пскове

07.07.2021 21:00|ПсковКомментариев: 1

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков совместно с заместителем начальника управления городского хозяйства Александром Грацким проверил ход ремонтных работ на объектах дорожной инфраструктуры областного центра 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первой точкой рабочего выезда стала улица Инженерная. В этом году ремонт проходит на участке от дома №12 на улице Инженерной до улицы Алтаева, в том числе ремонтируется дорога-дублер.

Александр Братчиков встретился с жителями, чтобы они смогли задать интересующие их вопросы по проведению работ на объекте. Они поблагодарили главу администрации города за проделанную работу и отметили, что Псков преображается, становится красивым и удобным.

Присутствующие обратили внимание, что на пешеходных дорожках на перекрестке улиц Алтаева и Инженерной во время дождя скапливается вода. Также жители обратились с просьбой убрать деревья у пешеходной дорожки на углу дома №62 на улице Инженерной. Все замечания и предложения проработает подрядчик.

Следующей точкой стал Октябрьский проспект, ремонт которого реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а с ним и сквер на площади Ленина, где в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» идут работы по благоустройству. Срок выполнения работ в рамках контрактов установлен на конец августа, но представители подрядчика отметили, что основные мероприятия планируется завершить ко Дню города.

Третьей точкой стала улица Максима Горького. Здесь ремонтируется участок от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. В ближайшее время, по словам представителей подрядной организации, начнется укладка второго слоя асфальта.

Местные жители также задали вопросы главе городской администрации и подрядчику по ремонту дороги. Большая часть из них относилась к организации движения по улице - установки знаков, организации искусственных неровностей. Собравшимся рекомендовали обратиться в УГХ для того, чтобы вынести данные вопросы на обсуждение комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове.

По итогам Александр Братчиков положительно оценил ход ремонтных работ. «Погода хорошая, дождей нет, укладка асфальта и тротуарных дорожек происходит в оптимальных климатических условиях. Уверен, что работы будут выполнены качественно» - подытожил он.

Теги: #администрация Пскова #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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