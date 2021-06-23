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Дорогу у границы с Эстонией отремонтируют в рамках нацпроекта

Автомобильную дорогу граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск полностью отремонтируют до конца августа 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Объект протяженностью более 23 км вошел в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Его поделили на 4 участка. Один из них длиной более 4 километров приведут в нормативное состояние уже в этом году. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда Правительства РФ.

Контракт на ремонт дороги подписали заказчик «Псковавтодор» и подрядная организация «ДорСтройСервис». Общая стоимость работ составит более 433 млн рублей.

В первую очередь подрядчик приступит к работам на отрезке дороги с 19-го по 23-й км, который примыкает к федеральной трассе А-212 Псков — Изборск до границы с Эстонией. На подготовительном этапе дорожники расчистят полосу отвода от кустарника, срежут старое покрытие проезжей части, выполнят планировку откосов, кюветов, водоотводных канав. Затем дорожники займутся восстановлением укрепленной части обочин и виражей, ремонтом асфальтобетонного покрытия, укреплением обочин. После этого отремонтируют пересечения, примыкания и съезды, водопропускные трубы и автобусные остановки, заменят барьерное ограждение и нанесут разметку.

Гарантия на выполненные работы составит:

8 лет на водопропускные трубы и автопавильоны на автобусных остановках,

7 лет – на барьерное ограждение,

4 года - на верхний слой покрытия, тротуары и полосу отвода,

2 года - на обочины, откосы, бортовой камень, искусственные дорожные неровности и разметку термопластиком.

Дорога граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск относится к III категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина земляного полотна составляет от 12 до 15,8 м, проезжей части – 7 м, обочин – от 2,2 до 4,5 м. Трасса начинается у многостороннего автомобильного пункта пропуска Куничина Гора на границе с Эстонией и испытывает высокую нагрузку транзитного транспорта. Кроме того, дорога является подъездным путем к одной из крупнейших в России обителей, жемчужине Псковской области – Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.