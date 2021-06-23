АвтоМир / Дороги

На Сиреневом бульваре в Пскове стало безопаснее

Искусственные дорожные неровности установлены в районе домов №№ 3 и 9 по Сиреневому бульвару в Пскове. Работы выполнили сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети Запсковья и Завеличья, сообщили Псковской Ленте Новостей в организации.

Многочисленные обращения по вопросу установки лежачих полицейских поступили депутату Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрию Барабанову от жителей микрорайона «Звездный». Горожане попросили обеспечить безопасность в районе детской стоматологии и библиотеки.

Народный избранник обратился в управление городского хозяйства администрации Пскова, и в начале июля искусственные дорожные неровности были установлены. Также ООО «СитиИнвестГрупп» произвело замену ИДН на перекрестке улицы Труда и проспекта Энтузиастов.