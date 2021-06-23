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Новые камеры фиксации нарушений установили на федеральных дорогах в Псковской области

Три новых камеры фотовидеофиксации установило ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на двух федеральных трассах на территории Псковской области в этом угоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Камеры установили на трассе A-212 Псков — Изборск — граница с Эстонской Республикой в деревне Неелово, на участке с достаточно высоким трафиком. «Здесь расположен нерегулируемый пешеходный переход, которым постоянно пользуются учащиеся Моглинской школы», - пояснили специалисты.

На федеральной дороге Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь новая камера также смонтирована в черте Пскова – на перекрестке с Крестовским шоссе. Движение транспорта и пешеходов там регулируется светофорами. Вместе с тем, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», место установки камеры выбрано неслучайно – рядом находится Агротехнический колледж, и движение на этом пересечении очень оживленное.

Третья камера расположена рядом с МАПП «Лобок» на границе с Белоруссией. Всего на сегодняшний день на федеральных дорогах в регионе установлено и работает 16 камер, семь из которых находятся на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«Системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД остаются на сегодняшний день самым действенным инструментом контроля безопасности на дорогах, - сказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» - директор филиала в городе Пскове Владимир Чернуха. - В местах установки камер мы отмечаем и уменьшение общего количества ДТП, и тяжести их последствий».