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Красногородский филиал «Псковавтодора» начал ремонт тротуаров в деревне Саурово

Красногородский филиал ГБУ ПО «Псковавтодор» начал ремонтировать тротуары в деревне Саурово Красногородского района. Как сообщается в группе «Псковавтодора» «ВКонтакте», работы идут в рамках ремонта дороги Красногородск – Саурово – Дорохи. Протяженность участка составляет 2,4 км, он начинается на 1-ом км дороги, за поселком Красногородск, и проходит через всю деревню Саурово. Помимо тротуаров на 3-м км дороги будет установлено металлическое оцинкованное барьерное ограждение взамен старого тросового.

Также планируется привести в порядок саму дорогу: срезать старый асфальт, уложить выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и провести одиночную поверхностную обработку.

Одиночная поверхностная обработка является защитным слоем и продлевает срок службы дорожного покрытия. Эта технология применяется для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках дороги.

Работы выполняют по адресной программе «Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия».