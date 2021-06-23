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Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» отремонтировали дворовой проезд

09.07.2021 16:27|ПсковКомментариев: 0

Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» отремонтировали дворовой проезд. Как сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец, 8 июля в Пскове провели ремонт дворового проезда дороги между домами Труда №59 и Новоселов №48. Все ямы в дорожном покрытии вместе с кирпичами оказались засыпаны асфальтовой крошкой.

В начале апреля в редакцию Псковской Ленты Новостей обратились псковичи, сообщившие что «найден самый разбитый двор на Запсковье» - проезд между домами Труда №59 и Новоселов №48. Дворовой проезд используется для транспортного сообщения с улицей Звездной и детского сада №40. Обращение было продублировано также и в ГИБДД – заявители указывали, что размеры ям на стыке двух домов Труда №59 и Новоселов №48 не соответствуют ГОСТу.

В апреле авторы обращения получили неутешительный официальный ответ. В полиции пришли к выводу, что земельные участки, на которых расположена проезжая часть дворовых проездов домов №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда города Пскова поставлены на кадастровый учет и закреплены за собственниками помещений вышеуказанных многоквартирных домов.

Состояние дороги в апреле

В ответе за подписью врио заместителя начальника УМВД России по г. Пскову Алексея Ильина указывалось, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ ответственными лицами по содержанию дворового проезда, включая устранение дефектов дорожного покрытия являются собственники помещений многоквартирных домов №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда города Пскова и прилегающих домов.

После обращения дорожные выбоины оказались заделаны кирпичами. А 8 июля все повреждения дороги засыпаны асфальтовой крошкой.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева, работа выполнена силами муниципального учреждения по заявке управления городского хозяйства на основании обращения жителей. Она отметила, что крошка –бесплатный материал и единственный возможный вариант при отсутствии финансирования на данный объект. По словам Татьяны Алексеевой, асфальтовая крошка – временная мера. При разрушении покрытия жители могут повторно подать заявку.

Заместитель начальника управления городского хозяйства рассказала, что проведение капитального ремонта по дворе домов №50, 52, №48 ул. Новоселов и д. №59 ул. Труда возможно через программу «Городская среда». Для выделения средств необходимо подготовить документы, провести собрание собственников. За помощью в организации подготовительной работы в Пскове можно обратиться к депутату городской Думы или в управляющую компанию.

Теги: #ремонт дорог #дворы #интерактив #Запсковье #улица Звездная
Источник: Псковская Лента Новостей
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