В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах

Для обеспечения видимости технических средств организации движения работники ООО «СитиИнвестГрупп» производят обрезку ветвей деревьев вдоль проезжей части. Таким образом, дороги Пскова становятся комфортнее и безопаснее, сообщили в компании.
На данный момент работы проведены на улицах Коммунальной, Олега Кошевого, Первомайской, Западной и Народной. В рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети Запсковья и Завеличья сотрудники компании производят вблизи проезжей части обрезку ветвей или прореживание крон деревьев, мешающих обзору и закрывающих дорожные знаки.
Работы выполняются в рамках мониторинга, по мере необходимости или по заявкам заказчика — управления городского хозяйства администрации Пскова. После обрезки ветки собирают и вывозят на утилизацию.
При производстве указанных работ задействована машина дорожной службы и одна бригада из трех человек.