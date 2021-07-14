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АвтоМир / Дороги

В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах

15.07.2021 10:06|ПсковКомментариев: 0

Для обеспечения видимости технических средств организации движения работники ООО «СитиИнвестГрупп» производят обрезку ветвей деревьев вдоль проезжей части. Таким образом, дороги Пскова становятся комфортнее и безопаснее, сообщили в компании.

На данный момент работы проведены на улицах Коммунальной, Олега Кошевого, Первомайской, Западной и Народной. В рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети Запсковья и Завеличья сотрудники компании производят вблизи проезжей части обрезку ветвей или прореживание крон деревьев, мешающих обзору и закрывающих дорожные знаки.

Работы выполняются в рамках мониторинга, по мере необходимости или по заявкам заказчика — управления городского хозяйства администрации Пскова. После обрезки ветки собирают и вывозят на утилизацию.

При производстве указанных работ задействована машина дорожной службы и одна бригада из трех человек.

Теги: #дороги Пскова #безопасность #СитиИнвестГрупп #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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