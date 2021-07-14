АвтоМир / Дороги

Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней

В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе с 00.00 16 июля до 6.00 20 июля будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Толстого. Как сообщили в администрации Пскова, в качестве объезда определены улицы Гражданская и Толстого.

В администрации города приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.