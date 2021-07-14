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Великолучанин попросил отремонтировать «тротуар боевой славы»

Мужчина попросил отремонтировать «тротуар боевой славы», расположенный на улице Дьяконова в Великих Луках. Обращение по этому поводу он разместил на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«По улице Дьяконова, вдоль Братского кладбища, проходит тротуар, который доставляет пешеходам неудобства. Во время дождя предлагается месить грязь на газоне, а в сухую погоду при движении на велосипеде рекомендуется сбросить скорость, дабы не отбить себе "пятую точку". На улице Дружбы появилась асфальтированная дорожка, которая после поворота на Дьяконова упирается в упоминание о былом тротуаре», - поделился мужчина и попросил привести тротуар в порядок.

Ответственной за разрешение обращения назначили исполняющую обязанности главы администрации города Великие Луки Светлану Степанову.