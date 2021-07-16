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В Великих Луках второй раз за неделю провалился асфальт

Асфальтовое покрытие снова провалилось в Великих Луках. Фотографии новой ямы очевидцы опубликовали в группе «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Подслушано Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

«Водители, будьте внимательны и аккуратны, чтобы не повредить свой авто! У нас в очередной раз провалился асфальт, яма находится на улице Дьяконова, напротив магазина "Мебельный 1"», - написал очевидец.

Напомним, на этой неделе на Октябрьском проспекте в Великих Луках также обвалилась часть дорожного покрытия, в результате чего в образовавшуюся яму попал автомобиль.