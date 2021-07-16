←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Почему нужно менять резину сейчас?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Что русскому хорошо то китайцу...
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
Все ограничения движения
ещё Дороги 16.07.2021 15:170 На площадь Ленина в Пскове вышла асфальтоукладочная техника 19.07.2021 09:331 Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова 18.07.2021 16:010 В районах Псковской области ограничивают движение из-за проведения ралли 17.07.2021 23:0924 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Поземского 17.07.2021 11:116 Глава Пскова возмущена половинчатым ремонтом дорожного проезда 16.07.2021 16:510 В Великих Луках второй раз за неделю провалился асфальт
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова

19.07.2021 09:33|ПсковКомментариев: 1

Партия «Новые люди» добивается ремонта ряда улиц города Пскова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер партии в Псковской области Андрей Маковский, дома на улицах Техническая и Загородной не всегда видны из-за пыли, поднимающейся в квартиры людей с грунтовых и щебеночных дорог, а улицу Алексея Алехина необходимо расширять.

На фото: Андрей Маковский

«Возможно, не все псковичи с Технической и Загородной улиц знают, что такое самум. Но настоящие песчаные и пылевые бури этим летом наблюдают постоянно. И открыть окна в своей квартире в жару могут без вреда для здоровья далеко не все, - сказал кандидат в депутаты Госдумы Андрей Маковский. - К нам через социальные сети постоянно обращаются граждане. В том числе, обращения были во время субботника, который "Новые люди" проводили в районе Овсище.  Люди жаловались на состояние улиц Технической и Загородной. Первая отчасти асфальтирована, а часть ее имеет грунтовое покрытие, это щебенка. То есть, когда по этой улице едут машины, вся пыль, которую они поднимают, летит в окна, такого даже в деревнях нет. Сейчас жарко, но люди даже не могут окна в квартирах открыть, потому что на улице пыль. Естественно, терпеть это невозможно».

По словам лидера регионального отделения партии «Новые люди», столбы пыли горожане видят и на улице Алексея Алехина, где недавно ремонтировали водопровод. Подрядная организация не привела в порядок территорию после ремонтных работ, заметил он.

«Горы песка, горы мусора. Обещали, что в июне сделают, но ничего толком не сделали, даже после себя разровняли небрежно, хотя можно было бы все оставить в приличном виде, и травку посеять, - заявила жительница одного из домов по улице Алехина Надежда Партхаль. - Теперь мы из окон смотрим на весь этот песок, на пыль, которая недавно поднялась прямо до девятого этажа. В общем, у нас здесь в плане благоустройства, скажем мягко, не все хорошо».

Кроме того, «Новым людям» пожаловались и на состояние улицы Крестки. Дорога соединяет город и Псковский район, при въезде в областную столицу проезжая часть разбита и усеяна огромными ямами, отметил Андрей Маковский. Горожане попросили кандидата в Госдуму взять все эти вопросы под контроль. «Новые люди» начали работу незамедлительно и узнали, что у городских властей запланирован ремонт улиц Алехина и Технической, в прошлом году составлен соответствующий проект, рассказал Андрей Маковский.

«Однако, непонятно, когда же будет сделан ремонт этих улиц? Есть ли конкретные сроки? – продолжил он. - Мы начали свою работу с обращения к главе администрации города для того, чтобы понять, какие все-таки планы у власти на ремонт этих улиц. Будем ждать ответ. Конечно, невозможно, когда ты не можешь в своей квартире открыть окно, потому что сразу же у тебя будет полный дом пыли. Это недопустимо».
«Что улица Алехина, что Техническая сейчас представляют собой не нормальные асфальтированные дороги, - высказал мнение житель улицы Алехина Никита Пустовало. - Техническая вообще целиком грунт и щебень. И это вполне может являться угрозой для здоровья жильцов квартир с первого по пятый этаж. Например, мой друг живет на четвертом этаже, ему тяжело элементарно открыть окно, сразу попадает пыль в квартиру. Это прямая угроза для здоровья. На мой взгляд, та работа, которую сейчас ведет Андрей Андреевич Маковский, к результату приведет. Наша проблема очень важна, должна решаться – и очень быстро».
«Та работа, которую начал Андрей Маковский, кандидат от партии «Новые люди», очень актуальна, - уверена Надежда Партхаль. - Чем чаще мы задаем вопросы власти, требуем от нее, тем лучше. Рассчитываем, что сообща мы добьемся скорейшего решения наших проблем».

По словам Андрея Маковского, если выяснится, что никакого плана ремонта дорог у псковской власти нет, партия «Новые люди» будет готовить петицию, чтобы эти четыре улицы включили в график ремонтных работ. «Потому что люди – важнее», - заключил он.

Теги: #ремонт дорог #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 2276 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.07.2021, 10:000 Авторевизорро: кто проверяет псковские ремзоны 19.07.2021, 09:460 Пьяного водителя «Мицубиси» остановили ночью полицейские в Пскове 19.07.2021, 09:331 Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова 19.07.2021, 07:470 Страховщики ожидают подорожания ОСАГО на 5%
18.07.2021, 18:210 Два автомобиля столкнулись в Великих Луках 18.07.2021, 16:010 В районах Псковской области ограничивают движение из-за проведения ралли 18.07.2021, 12:280 Велосипедистка пострадала в ДТП под Великими Луками 18.07.2021, 10:100 Двух пьяных водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД
17.07.2021, 23:181 Интерактив: В новом автобусе «Псков - Великие Луки» форточки на саморезы закрутили 17.07.2021, 23:0924 Губернатор отметил ненадлежащее качество работ по реконструкции улицы Поземского 17.07.2021, 19:370 Женщина оказалась заблокирована в машине после ДТП в Невеле 17.07.2021, 18:560 Двое детей и женщина пострадали в ДТП в Стругокрасненском районе
17.07.2021, 11:116 Глава Пскова возмущена половинчатым ремонтом дорожного проезда 16.07.2021, 16:510 В Великих Луках второй раз за неделю провалился асфальт 16.07.2021, 15:170 На площадь Ленина в Пскове вышла асфальтоукладочная техника 16.07.2021, 14:520 Житель Новгородской области устроил ДТП в Стругокрасненском районе
16.07.2021, 14:420 В псковском ГИБДД сообщили подробности о двух ДТП с пострадавшими 16.07.2021, 14:240 Регулировщик работает на площади Ленина в Пскове 16.07.2021, 13:050 11-летний велосипедист сбит возле суда в Великих Луках 16.07.2021, 12:422 «Киа» и «Хендай» входят в список самых угоняемых автомашин в Псковской области
16.07.2021, 10:480 Великолучанин попросил отремонтировать «тротуар боевой славы» 16.07.2021, 09:340 Пять автомобилей горели в Псковской области 16.07.2021, 07:010 Гдовская прокуратура пресекла продажу пленки, скрывающей автономера от камер 15.07.2021, 17:380 Девочка 2014 года рождения пострадала в ДТП в Великолукском районе
15.07.2021, 15:310 Участок улицы Кузнецкой закроют в Пскове на несколько дней 15.07.2021, 14:000 Пожилой водитель врезался в опору ЛЭП в Острове 15.07.2021, 12:540 В МВД рассказали о плюсах отмены техосмотра для получения ОСАГО 15.07.2021, 12:2718 Известный псковский бизнесмен предстанет перед судом за смертельное ДТП
15.07.2021, 11:020 Нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Великих Луках 15.07.2021, 10:061 В Пскове обрезают ветви деревьев для безопасности на дорогах 15.07.2021, 09:550 Женщина пострадала в результате ДТП в Стругокрасненском районе 15.07.2021, 09:433 В псковском МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы
14.07.2021, 19:570 Водитель мопеда не справился с управлением в Стругокрасненском районе 14.07.2021, 18:530 Участки нескольких дорог Псковской области перекроют для подготовки к ралли 14.07.2021, 17:3811 Пскович пожаловался на угрозы сексуального насилия от водителя автобуса 14.07.2021, 17:060 Участок улицы Некрасова закроют 15 июля
14.07.2021, 16:230 Ребенок пострадал в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове 14.07.2021, 15:421 На улице Кузбасской Дивизии в Пскове идет перенос теплотрассы и водопровода 14.07.2021, 12:546 «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на развитие дорог в Псковской области 14.07.2021, 10:250 Псковский автомобилист оплатил долг по 17 штрафам ГИБДД после звонка приставов
14.07.2021, 09:140 Автомобили столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 14.07.2021, 08:550 Профилактическая операция «Трактор» проходит в Пскове 14.07.2021, 07:155 В России предложили отменить часть штрафов с дорожных видеокамер 13.07.2021, 23:161 РЖД обеспокоена участившимися на Северо-Западе авариями на железнодорожных переездах
13.07.2021, 23:070 Не состоялся аукцион по отбору подрядчика для строительства тротуара в Корытово 13.07.2021, 21:272 «Убитые дороги» нашли в Пскове новые «ловушки» для водителей 13.07.2021, 19:230 Велосипедист пострадал в ДТП в Пскове 13.07.2021, 17:572 Псковичей ожидают массовые проверки от ГИБДД
13.07.2021, 15:053 «Бездушный» водитель не пустил в автобус псковичку с ребенком-инвалидом 13.07.2021, 14:421 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Чехова 13.07.2021, 13:430 Идет ремонт единственного подъезда к причалу, откуда можно добраться до Талабских островов 13.07.2021, 13:370 Водитель «Рено Логана» пострадала после съезда в кювет под Пустошкой
13.07.2021, 12:380 Полиция остановила пьяного петербуржца на «Опеле» в гдовской деревне 13.07.2021, 11:230 Почти на 1% выросли цены на бензин АИ-98 в Псковской области 13.07.2021, 10:511 В Опочке водитель «Оки» сбил пешехода 13.07.2021, 09:480 Жара может стать причиной выхода из строя автомобильных аккумуляторов
12.07.2021, 17:415 Фотофакт: Новая разметка на улице Герцена 12.07.2021, 16:412 Дорогу в Островском районе ремонтируют по нацпроекту 12.07.2021, 15:260 Водитель «Нивы» врезался в дерево и скончался в Новоржевском районе 12.07.2021, 13:340 Участок улицы Сопецкой перекроют в Великих Луках 17 июля
12.07.2021, 13:180 Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Псковском районе 12.07.2021, 12:440 Пьяный житель Красногородского района попался полиции на скутере без госзнака 12.07.2021, 11:160 Появилось видео столкновения «Мазды» и «Опеля» в Пскове 12.07.2021, 10:140 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Куньинском районе
12.07.2021, 09:451 Петербурженке понадобилась помощь псковских нейрохирургов из-за ДТП с лосем 12.07.2021, 09:351 2003 нарушения пресекли сотрудники ГИБДД в Псковской области за неделю 11.07.2021, 21:580 «Мазда» и «Опель» столкнулись на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове 11.07.2021, 21:110 В городе Дно мужчина перевернулся на «Иже» и попал в больницу
11.07.2021, 20:200 Подростка госпитализировали в результате ДТП в Великолукском районе 11.07.2021, 16:310 В ГИБДД псковичам рассказали, как избежать столкновения с дикими животными 11.07.2021, 15:090 Пьяного водителя «Пежо» остановила полиция в Великих Луках 11.07.2021, 13:200 Молодой человек опрокинулся на мопеде в Гдовском районе
11.07.2021, 11:170 Что нельзя устанавливать на машину, напомнили в ГИБДД 10.07.2021, 15:050 Автолюбитель совершил наезд на мотоциклиста в Пскове 09.07.2021, 17:070 Легковой автомобиль столкнулся с «Газелью» в Псковском районе 09.07.2021, 16:272 Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» отремонтировали дворовой проезд
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.