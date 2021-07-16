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Партия «Новые люди» и Андрей Маковский добиваются ремонта нескольких улиц Пскова

Партия «Новые люди» добивается ремонта ряда улиц города Пскова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер партии в Псковской области Андрей Маковский, дома на улицах Техническая и Загородной не всегда видны из-за пыли, поднимающейся в квартиры людей с грунтовых и щебеночных дорог, а улицу Алексея Алехина необходимо расширять.

На фото: Андрей Маковский

«Возможно, не все псковичи с Технической и Загородной улиц знают, что такое самум. Но настоящие песчаные и пылевые бури этим летом наблюдают постоянно. И открыть окна в своей квартире в жару могут без вреда для здоровья далеко не все, - сказал кандидат в депутаты Госдумы Андрей Маковский. - К нам через социальные сети постоянно обращаются граждане. В том числе, обращения были во время субботника, который "Новые люди" проводили в районе Овсище. Люди жаловались на состояние улиц Технической и Загородной. Первая отчасти асфальтирована, а часть ее имеет грунтовое покрытие, это щебенка. То есть, когда по этой улице едут машины, вся пыль, которую они поднимают, летит в окна, такого даже в деревнях нет. Сейчас жарко, но люди даже не могут окна в квартирах открыть, потому что на улице пыль. Естественно, терпеть это невозможно».

По словам лидера регионального отделения партии «Новые люди», столбы пыли горожане видят и на улице Алексея Алехина, где недавно ремонтировали водопровод. Подрядная организация не привела в порядок территорию после ремонтных работ, заметил он.

«Горы песка, горы мусора. Обещали, что в июне сделают, но ничего толком не сделали, даже после себя разровняли небрежно, хотя можно было бы все оставить в приличном виде, и травку посеять, - заявила жительница одного из домов по улице Алехина Надежда Партхаль. - Теперь мы из окон смотрим на весь этот песок, на пыль, которая недавно поднялась прямо до девятого этажа. В общем, у нас здесь в плане благоустройства, скажем мягко, не все хорошо».

Кроме того, «Новым людям» пожаловались и на состояние улицы Крестки. Дорога соединяет город и Псковский район, при въезде в областную столицу проезжая часть разбита и усеяна огромными ямами, отметил Андрей Маковский. Горожане попросили кандидата в Госдуму взять все эти вопросы под контроль. «Новые люди» начали работу незамедлительно и узнали, что у городских властей запланирован ремонт улиц Алехина и Технической, в прошлом году составлен соответствующий проект, рассказал Андрей Маковский.

«Однако, непонятно, когда же будет сделан ремонт этих улиц? Есть ли конкретные сроки? – продолжил он. - Мы начали свою работу с обращения к главе администрации города для того, чтобы понять, какие все-таки планы у власти на ремонт этих улиц. Будем ждать ответ. Конечно, невозможно, когда ты не можешь в своей квартире открыть окно, потому что сразу же у тебя будет полный дом пыли. Это недопустимо».

«Что улица Алехина, что Техническая сейчас представляют собой не нормальные асфальтированные дороги, - высказал мнение житель улицы Алехина Никита Пустовало. - Техническая вообще целиком грунт и щебень. И это вполне может являться угрозой для здоровья жильцов квартир с первого по пятый этаж. Например, мой друг живет на четвертом этаже, ему тяжело элементарно открыть окно, сразу попадает пыль в квартиру. Это прямая угроза для здоровья. На мой взгляд, та работа, которую сейчас ведет Андрей Андреевич Маковский, к результату приведет. Наша проблема очень важна, должна решаться – и очень быстро».

«Та работа, которую начал Андрей Маковский, кандидат от партии «Новые люди», очень актуальна, - уверена Надежда Партхаль. - Чем чаще мы задаем вопросы власти, требуем от нее, тем лучше. Рассчитываем, что сообща мы добьемся скорейшего решения наших проблем».

По словам Андрея Маковского, если выяснится, что никакого плана ремонта дорог у псковской власти нет, партия «Новые люди» будет готовить петицию, чтобы эти четыре улицы включили в график ремонтных работ. «Потому что люди – важнее», - заключил он.