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АвтоМир / Дороги

Улицу Яна Фабрициуса в Пскове капитально отремонтируют на средства дорожного нацпроекта

19.07.2021 19:45|ПсковКомментариев: 0

Управление городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Строительная компания "Развитие"» заключили контракт на выполнение капитального ремонта улицы Яна Фабрициуса (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Стоимость контракта составляет более 231 миллиона рублей. Средства на работы выделят из федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Капремонт проведут в срок до 28 ноября 2023 года.

Подготовительные работы начнутся с вырубки деревьев. Ведомость работ предполагает снос более 40 растений, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части и должны быть удалены в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. Взамен будет высажено 38 платановидных кленов. Подрядчик также разберет перильное ограждение, бортовой камень, проезжую часть и тротуары и приступит к земляным работам.

Дорожная одежда будет состоять из геосинтетического материала «Дорнит», дренирующего слоя из песка, двухслойного слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, верхнего слоя основания из крупнозернистого асфальтобетона. Затем будет уложена геосетка и два слоя асфальтобетонного покрытия. В качестве финишного слоя используют щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20. На проезжей части нанесут разметку из холодного и горячего пластика и краски, вдоль улицы установят новое пешеходное ограждение.

Для безопасного и организованного движения пешеходов отремонтируют тротуары, у пешеходных переходов уложат тактильную плитку. Кроме того, предусмотрено устройство декоративного покрытия из плитки, велосипедных дорожек и ремонт автобусных остановок. На них появятся новые автопавильоны, скамейки и урны. Также будут сделаны площадки для стоянки автотранспорта.

Помимо этого в контракт включено переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации, наружного освещения всего объекта, замена светофоров на пересечении с улицами Гагарина и Вокзальной и ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и Вокзальной.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составит на слои основания дорожной одежды составит 6 лет, нижний слой покрытия – 5 лет, верхний слой покрытия и покрытие тротуаров – 4 года, тротуарную плитку, пешеходное ограждение и дорожные знаки – 3 года, бортовой камень – 2 года, дорожную разметку из термопластика – 1 год.

Реконструкция перекрестка улицы Яна Фабрициуса и Гражданской проводилась в 2019-2020 годах в рамках нацпроекта БКД, напомнили в комитете.

Теги: #ремонт дорог #национальные проекты #Безопасные дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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