АвтоМир / Дороги

Схема движения транспорта по площади Ленина в Пскове изменится из-за ремонта

Движение общественного транспорта через Ольгинский мост будет закрыто в среду, 21 июля, с 21:00 в связи с работами по укладке асфальта на площади Ленина в городе Пскове. В связи с этим изменится схема движения городских автобусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобусы маршрутов №№4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту и далее через улицу Максима Горького на Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№124, 124а следуют от деревни Неелово по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Юбилейную, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского с поворотом на хлебокомбинат и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута №25 следуют от остановки «улица Рокоссовского» по улицам Коммунальной, Юбилейной, через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского с поворотом на улицу Ипподромную и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по улицам Коммунальной, Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №8А от площади Победы следуют по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, далее по Октябрьскому проспекту с разворотом на площади Ленина (с обязательной остановкой у торгового комплекса «ЦУМ»), далее по улице Советской, через площадь Победы по улице Кузнецкой через мост имени 50-летия Октября, по улице Юбилейной с поворотом на улицу Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №19 от площади Победы следуют по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, Октябрьскому проспекту с разворотом на площади Ленина (с обязательной остановкой «Детский мир»), далее по улице Советской, через площадь Победы по улицам Кузнецкой, Юбилейной и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№132, 151, следующие на ул. Рокоссовского, от остановки «ул. Гагарина» идут по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицу Гражданскую (с обязательной остановкой «улица Гражданская») через площадь Победы, Дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршрутам.

Автобус маршрута №136, 137 (на улицу Текстильную) следует через мост Александра Невского до улицы Леона Поземского, по улице Леона Поземского с поворотом на улицу Ипподромную и далее по маршруту.

Площадь Ленина - один из объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Пскове в этом году, напомнили в комитете. Всего в перечне значатся 10 объектов общей протяженностью около 5,5 км. Два из них - улица Чудская и улица Бастионная - уже прошли приемку. В работе улицы Инженерная, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии, Октябрьский проспект, Октябрьская площадь, площадь Ленина и площадь Победы. Благодаря дополнительному финансированию также будет отремонтирована улица Коммунальная. Кроме того, заключены контракты на продолжение ремонта Рижского проспекта и на капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной.