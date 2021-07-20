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В Пушкиногорском районе проверяют качество нового асфальта

Качество нового асфальта проверяют на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пушкиногорском районе – Пушкиногорском шоссе. Специальная комиссия заказчика работ, ГБУ ПО «Псковавтодор», выехала на дорогу для забора кернов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Согласно новому ГОСТу по асфальтобетонным смесям, произошли изменения в порядке отбора и испытаний образцов. Диаметр вырубок увеличился до 100 мм. Отбор проб по-прежнему осуществляют сериями, по 3 керна с одного места (4-й керн передается подрядчику), но одна серия теперь выполняется каждые 3 тысячи квадратных метров (ранее одна серия выполнялась каждые 7 тысяч квадратных метров).

После маркировки керны поступают в лабораторию, где специалисты проверяют толщину слоя, объемную плотность, максимальную плотность, содержание воздушных пустот и сцепление с нижележащим слоем.

Непосредственно дорожные работы на Пушкиногорском шоссе близятся к завершению. Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» укрепляет обочины песчано-гравийно-щебеночной смесью, асфальтирует съезды, ремонтирует оголовки водопропускных труб. Предстоит также проредить кроны деревьев вдоль дороги, прибровочную часть обочины засеять травой, нанести разметку термопластиком и краской.

Ранее подрядчик срезал изношенное покрытие проезжей части, устранил провисы дорожного полотна, восстановил виражи и укрепленную часть обочин, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировал автобусные остановки, восстановил водоотвод с проезжей части.

Общая стоимость работ составляет 66 млн рублей, средства направили из регионального бюджета.

Всего приводят в нормативное состояние 4,3 км Пушкиногорского шоссе. Эта дорога является альтернативным путем в поселок Пушкинские Горы. Пушкиногорье – одна из главных туристических точек Псковской области: здесь расположен Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», а в Святогорском Свято-Успенском монастыре находится могила великого русского поэта.