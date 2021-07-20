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АвтоМир / Дороги

Перекрытие Ольгинского моста в Пскове 21 июля отменяется

21.07.2021 10:24|ПсковКомментариев: 0

Перекрытие Ольгинского моста в Пскове 21 июля отменяется. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Накануне, 20 июля, подрядчик оптимизировал организацию работ по укладке верхнего слоя асфальта на площади Ленина и справился с задачей без полного перекрытия моста, ограничив движение транспорта по двум полосам. «Для асфальтирования участка площади перед Ольгинским мостом понадобилась одна ночная смена», - отметили в комитете.

Подрядная организация приносит псковичам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, объект ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Срок завершения работ - 31 августа.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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