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Дорогу в Стругокрасненском районе начали ремонтировать по нацпроекту

На автомобильной дороге Шимск - Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе Псковской области начался ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Подрядная организация ООО «ДАФ» приступила к фрезерованию изношенного покрытия проезжей части. Работы проводят на участке с 62-го по 69-й км – от границы Псковской и Новгородской областей в сторону Феофиловой Пустыни.

Параллельно дорожники расчищают полосу отвода от кустарников и деревьев на всем протяжении дороги. Ее длина составляет более 12 км (с 62-го по 74-й км). Большую часть работ уже выполнили.

Кроме того, планируется восстановление укрепленной части обочин и виражей, ремонт 5 водопропускных труб, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт пересечений и примыканий, площадок отдыха и стоянок, укрепление обочин и нанесение разметки термопластиком и краской.

Контракт трехгодичный. Срок выполнения работ на отрезке с 62-го по 69-й км - 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км –28 июля 2023 года. Однако подрядная организация намерена выполнить весь объем работ уже в этом году.

Общая стоимость ремонта составляет более 209 млн рублей. Средства выделялись из бюджета Псковской области. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».

Напомним, автодорога Шимск - Феофилова Пустынь связывает федеральные трассы Р-56 и Р-23. Она является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород, и ее ремонт позволит существенно сократить время в пути между двумя историческими городами. Отметим, что в Новгородской области благодаря нацпроекту также приводят в нормативное состояние 29 км дороги «Псков – Великий Новгород» - Феофилова Пустынь (два участка от границы с Псковской областью в сторону Великого Новгорода). Работы начались в 2020 году и должны завершиться до конца 2022 года.