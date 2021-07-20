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В Печорском районе поэтапно асфальтируют объекты «дорожного» нацпроекта

Подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой» поэтапно укладывает верхние слои асфальта на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Печорском районе. В контракт входит 5 улиц в 4 населенных пунктах общей протяженностью более 4 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Отремонтируют улицу №1 в деревне Залесье, улицу Совхозную в Печорах, улицу Советскую в деревне Новый Изборск и улицы Школьная и Комсомольская в деревне Лавры.

В деревне Залесье приводят в нормативное состояние 1,15 км. Подрядчик срезал старый асфальт, отремонтировал водопропускные трубы, уложил два слоя нового асфальтобетонного покрытия на проезжей части, установил бортовой камень и заасфальтировал тротуар. Сегодня завершает укрепление обочин фрезерованным асфальтовым материалом. Осталось установить дорожные знаки и сигнальные столбики, нанести разметку.

На улице Совхозной в Печорах обновляют 700 метров дорожного полотна. Здесь также необходимо укрепить обочины.

На улице Советской в Новом Изборске предстоит уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия и привести в порядок обочины. Участок ремонта составляет 640 метров.

В Лаврах на улице Школьной расположена Лавровская средняя общеобразовательная школа. Для обеспечения безопасного передвижения школьников на дороге улучшили обзор – удалили вдоль улицы кустарник. По окончании дорожных работ предусмотрен монтаж искусственной дорожной неровности для снижения скорости движения автомобилей. Протяженность этого объекта составляет 870 метров.

На улице Комсомольской в деревне Лавры подрядная организация выполнила устройство основания под трубопроводы и уложила канализационные трубы. Ремонт также подразумевает замену покрытия проезжей части, приведение в порядок съездов и тротуаров, укрепление обочин. Длина участка - 645 метров.

Контракт на работы заключен с администрацией Печорского района. Общая стоимость составляет 36,5 млн рублей. Срок завершения ремонта – 30 сентября.

Напомним, Печорский район наряду с Островским, Псковским, Палкинским и городом Псковом входит в Псковскую городскую агломерацию. В этом году в рамках нацпроекта в Псковской городской агломерации отремонтируют около 19 км улично-дорожной сети.