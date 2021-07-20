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Открылось движение транспорта по путепроводу через Северный обход Пскова

Подрядная организация по ремонту путепровода через Северный обход города Пскова на 2-ом км дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе завершила ремонтные работы на объекте и открыла по нему движение автотранспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Рабочие уже демонтировали временные дорожные знаки, предупреждавшие водителей об измененной на время ремонта схеме движения. Однако автовладельцы продолжают двигаться по старой схеме, провоцируя дорожно-транспортные происшествия.

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области призывает автомобилистов быть предельно внимательными на указанном участке дороге. Во избежание аварийных ситуаций следует строго соблюдать предписания дорожных знаков и выбирать безопасную скорость движения.

Ремонт путепровода проводился в связи с повреждением балок пролетного строения в результате дорожно-транспортного происшествия. На эти цели из областного бюджета выделили 40,5 млн рублей. Заказчик работ - ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик - «Автомобильные дороги Пскова». Срок ввода объекта в эксплуатацию - 31 июля.