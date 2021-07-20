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Участки дорог в пяти районах Псковской области перекроют из-за ралли

Проведение четвертого этапа чемпионата России по ралли «Псков-2021» планируется на территории Новоржевского, Стругокрасненского, Опочецкого, Палкинского и Печорского районов с 28 по 31 июля. Для обеспечения безопасности дорожного движения по некоторым участкам автодорог введут временное прекращение движения транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Соответствующий приказ подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

28 июля с 10:00 до 18:00 будут закрыты для транспорта участки дорог Овчино – Дубровы – Литово (от деревни Перхово до деревни Литово Новоржевского района), Костелево – Горушка (от деревни Костелево до деревни Горушка Стругокрасненского района), Кудка – Норкино – Камено (от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района) и Норкино – Глубокое (от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района).

29 июля с 10:00 до 18:00 ограничат движение по участку дороги Качаново – Луг – Родовое (от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района).

30 июля с 18:00 до 20:15 для ралли перекроют отрезок дороги Рожкополье – Горбово (от 5-го км до поворота на деревню Луговицы Палкинского района), а с 19:30 до 22:00 – участок дороги Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (от деревни Губаново до деревни Качаново Палкинского района).

31 июля с 9:50 до 12:45 и с 13:15 до 16:10 временное прекращение движения вводится на дорогах Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района) и Качаново – Луг – Родовое (от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района). С 10:20 до 13:10 и с 13:45 до 16:35 – ограничение вступает в силу на дороге Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок (от деревни Лавры Печорского района до деревни Качаново Палкинского района), а с 10:55 до 13:45 и с 14:20 до 17:15 - Железово – Лавры (от деревни Железово до деревни Лавры Печорского района).

Временное прекращение движения обеспечивает организатор соревнований – федерация автомобильного спорта Псковской области. Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом будет обеспечен по первому требованию с задержкой по времени не более 5 минут. Контактный телефон президента федерации: 8-911-378-05-81 (Олег Мыслевич).