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Около 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Пустошкинском районе

Около 13 млн рублей направили на ремонт дорог в Пустошкинском районе из областного бюджета. Об этом пишет газета «Вперед» со ссылкой на районный комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: Олеся Бакер

Всего планируется отремонтировать восемь объектов. Среди них - автодороги Клюкино – Морозово, Криуха – Турубино, Пустошка – Авинище и Шумихи – Фомкино.

Кроме того, рабочие обновят улицы Зеленую, Юбилейную и Лазарева в Пустошке, а также улицу №1 в деревне Шумихи.

Работы уже стартовали стартовали на улице Зеленой и на дорожных участках Пустошка-Авинище, Криуха-Турубино, Клюкино-Морозово, Шумихи-Фомкино.

Ремонт выполняет компания «Реал» под руководством начальника дорожно-строительного участка Ильи Грибовского.