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Улицу Кузбасской Дивизии в Пскове частично закроют для движения транспорта в августе

Улицу Кузбасской Дивизии в Пскове частично закроют для движения автотранспорта в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии с 8.00 2 августа до 24.00 16 августа закрываются для движения автотранспорта следующие участки улицы:

перекресток с круговым движением на пересечении с Восточным проездом и улицей Никольской;

участок в районе дома №50 (перед пересечением с улицей Западной).

В качестве объездов определены улица Крестки и улица Западная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.