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АвтоМир / Дороги

Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области

29.07.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

Годом дорожника назвал 2021 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Комментируя работы по ремонту Октябрьского проспекта в Пскове, глава региона отметил, что пока работы не приняты в полном объеме.

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«Есть вопросы, подрядчик спешил ко Дню города. По его словам, там картами вырежут полотно, - сказал Михаил Ведерников. - В Псковской области 2021 год можно назвать годом дорожника. Стараемся использовать все возможности для получения финансовых средств. И особое внимание уделяем качеству».

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #ремонт дорог #дороги #Октябрьский проспект
Источник: Псковская Лента Новостей
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