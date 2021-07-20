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Губернатор назвал 2021-й годом дорожника в Псковской области

Годом дорожника назвал 2021 год губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Комментируя работы по ремонту Октябрьского проспекта в Пскове, глава региона отметил, что пока работы не приняты в полном объеме.

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«Есть вопросы, подрядчик спешил ко Дню города. По его словам, там картами вырежут полотно, - сказал Михаил Ведерников. - В Псковской области 2021 год можно назвать годом дорожника. Стараемся использовать все возможности для получения финансовых средств. И особое внимание уделяем качеству».