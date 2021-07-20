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К 1 ноября на Рижском проспекте в Пскове станет светлее

Недостающее наружное освещение устанавливают на Рижском проспекте в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Псковсвязьстрой». Контракт на сумму 2 млн 222 тысячи рублей заключили с управлением городского хозяйства администрации города Пскова.

Подрядчик уже приступил к работам по устройству недостающего наружного освещения на Рижском проспекте от улицы Рокоссовского до улицы Балтийской. В настоящий момент ведется шурфление, далее планируется заливка деталей под опоры. Всего установят 19 опор и 19 светодиодных светильников.

Работы планируют выполнить до 1 ноября.