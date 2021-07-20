Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог местного значения. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.
Очень актуальным для Псковского района, по ее словам, является состояние дорог на территории волостей. «У волостей бюджеты скромные, они планируют небольшие ремонты, но этого недостаточно, поэтому увеличение средств помогло бы работать над дорогами внутри населенных пунктов, - отметила Наталья Федорова. - Что касается дорог местного значения, у нас такая сеть, что нам можно позавидовать, но это требует огромных вложений».
Глава Псковского района высоко оценила работу подрядчика, работающего по содержанию дорожной сети муниципалитета. «Но и мы сами ведем большую работу по ремонту. Благодаря тому, что у нас есть экономия, мы вышли на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог. Поэтому можно сказать о перевыполнении плана, хотя и этого недостаточно. План перспективный, очень большой, поэтому увеличение средств будет очень значимым для населения и позволит в разы улучшить качество дорог», - подчеркнула Наталья Федорова.