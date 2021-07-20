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АвтоМир / Дороги

Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог

30.07.2021 17:22|ПсковКомментариев: 0

Псковский район вышел на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог местного значения. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Лето - сезон особой активности ремонтных работ. Нас радует, что их много, но все надо успеть. Все идет по плану. По ремонту дорог сбоев практически нет, удалось сделать многое. Помимо дорог, ремонтируемых в рамках дорожного нацпроекта, у нас много и дорог местного значения, требующих ремонта. В этом году наращиваем темпы и жители отмечают это с благодарностью, замечают кардинальные изменения», - сказала глава района.

Очень актуальным для Псковского района, по ее словам, является состояние дорог на территории волостей. «У волостей бюджеты скромные, они планируют небольшие ремонты, но этого недостаточно, поэтому увеличение средств помогло бы работать над дорогами внутри населенных пунктов, - отметила Наталья Федорова. - Что касается дорог местного значения, у нас такая сеть, что нам можно позавидовать, но это требует огромных вложений».

Глава Псковского района высоко оценила работу подрядчика, работающего по содержанию дорожной сети муниципалитета. «Но и мы сами ведем большую работу по ремонту. Благодаря тому, что у нас есть экономия, мы вышли на дополнительный аукцион по ремонту пяти дорог. Поэтому можно сказать о перевыполнении плана, хотя и этого недостаточно. План перспективный, очень большой, поэтому увеличение средств будет очень значимым для населения и позволит в разы улучшить качество дорог», - подчеркнула Наталья Федорова.

Теги: #дороги #псковский район #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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