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Выбоины на порховских дорогах превышают допустимые размеры

Прокуратура зафиксировала, что выбоины на дорогах в Порхове превышают предельно допустимые размеры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что на покрытии проезжей части автомобильной дороги от дома №15 по улице Калачева до пересечения улицы Калачева и проспекта Ленина в Порхове имеются выбоины, превышающие предельно допустимые размеры. Это не соответствует ГОСТу Р 50597-2017 и создает аварийную обстановку на дороге, указали в ведомстве. Кроме того, горизонтальная дорожная разметка указанной выше автомобильной дороги имеет дефекты - она износилась более, чем на 50%.

С учетом того, что на данной автомобильной дороге не обеспечивается безопасный проезд автотранспорта с установленным скоростным режимом и нагрузкой, прокурор Порховского района в адрес главы городского поселения «Порхов» направил представление с требованиями незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона прокурор района взял на контроль.