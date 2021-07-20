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Дорога Першино - Ваши отремонтирована в Великолукском районе

В пятницу, 30 июля, состоялась приемка объекта национального проекта «Безопасные качественные дороги» - участка дороги Першино - Ваши в Великолукском районе Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, по многочисленным просьбам жителей в нормативное состояние приведено 3,6 км, которые проходят через деревню Першино, где расположена Першинская средняя общеобразовательная школа.

Подрядная организация ООО "Рельеф" по контракту с ГБУ ПО "Псковавтодор" выполнила комплекс ремонтных работ. У приемочной комиссии замечаний к качеству ремонта не возникло: все пробы материалов прошли испытания в лаборатории и соответствуют нормативам. Объект введен в эксплуатацию.

В рамках контракта расчищено более 2 га полосы отвода от кустарника и деревьев, заменено асфальтобетонное покрытие на площади около 22 тыс кв. м. Срезан старый асфальт методом холодного фрезерования, а затем уложено два новых слоя асфальтобетона. Обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью, их площадь составила 11 тыс кв. м. Откосы насыпи и бровка укреплены посевом трав.

Также приведены в порядок три автобусные остановки: на двух из них обновлены заездные карманы, на третьей - дополнительно благоустроена посадочная площадка, разворотная площадка и установлен новый автопавильон.

Кроме того, отремонтировано 4 водопропускные трубы и 31 съезд с дороги. Для обеспечения безопасного передвижения автомобилей и пешеходов нанесена дорожная разметка термопластиком и краской.

Подрядчик несет гарантийные обязательства по объекту: 4 года - на верхний слой, 2 года - на бортовой камень, откосы, обочины, 8 лет - на новую автобусную остановку.

Добавим, что в рамках другого контракта также по нацпроекту на пешеходных переходах и автобусных остановках возле школы и в самой деревне выполнено устройство наружного освещения. Монтаж опор освещения и светильников завершен, идут пуско-наладочные работы, которые должны завершиться до конца августа.