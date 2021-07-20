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«СитиИнвестГрупп» следит за чистотой туристических маршрутов Пскова

В летний сезон ООО «СитиИнвестГрупп» пристально следит за чистотой улиц в Пскове, в том числе по которым проходят туристические маршруты. В рамках муниципальных контрактов по содержанию улиц Завеличья и Запсковья сотрудники компании ежедневно убирают 600 тыс кв.метров территории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в подрядной организации, в летний сезон на тротуарах, обочинах, зеленых зонах скапливается большое количество мелкого мусора. Подрядчик в круглосуточном режиме наводит чистоту на подведомственных территориях.

«Уборка и вывоз мусора – часть нашей работы в рамках содержания подведомственных дорог», - отметили в компании. Представители подрядчика рассказали, что зачастую не только пешеходы, но и автомобилисты считают нормальным выбросить мусор из окна автомобиля, и призвали всех участников дорожного движения проявлять сознательность, выбрасывать мусор в специально отведённые для этого места.