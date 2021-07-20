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Два участка улицы Кузбасской Дивизии в Пскове закроют для движения транспорта с 2 августа

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин напомнил жителям и гостям областного центра о закрытии для движения транспорта двух участков улицы Кузбасской Дивизии с 2 августа.

«Уважаемые псковичи и гости нашего города! В связи с проведением работ в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" с 8.00 2 августа до 24.00 16 августа 2021 года закрываются для движения автотранспорта следующие участки улицы Кузбасской Дивизии: 1) перекресток с круговым движением на пересечении с Восточным проездом и улицей Никольской; 2) участок в районе дома №50 (перед пересечением с улицей Западной)», - сообщил Борис Елкин в своем Instagram-аккаунте.

В качестве объездов определены улицы Крестки и Западная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков» - добавил Борис Елкин.