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Движение по трем мостам ограничат в Псковском и Гдовском районах 2-5 августа

Движение по трем мостам ограничат на автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Псковском и Гдовском районах с 2 по 5 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«С 2 по 5 августа по этой трассе в Псковском и Гдовском районах будет двигаться крупногабаритный тяжеловесный транспорт. Для пересечения автопоездом мостов, расположенных на дороге, перевозчик должен будет установить, а затем демонтировать перекидной сборно-разборный мост. Работы будут производиться в ночное время, с 22.00 до 8.00. В это время движение транспорта по мостам будет ограничено», - говорится в сообщении.

Речь идет о мостах:

через реку Гдовка на 117-м км трассы (на объездной дороге города Гдова);

через реку Черная на 53-м км дороги (ближайшая деревня - Знаменка);

через реку Лочкино на 47-м км трассы (ближайшая деревня Спасовщина).

«Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию при планировании поездок и быть внимательными за рулем!» - добавили в комитете.