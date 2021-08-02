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Федеральные 120 млн рублей направят на продолжение реконструкции дороги в Печорском районе

120 млн рублей из федерального бюджета направят на продолжение реконструкции автомобильной дороги регионального значения Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Речь идет о втором пусковом комплексе дороги – участке с 16-го по 22-й км. Как и на первом пусковом комплексе гравийный участок дороги будет переведен в асфальтобетонный. Для этого будет полностью заменят дорожную одежду. Также предусмотрено спрямление профиля дороги. В зону реконструкции попадает населенный пункт Ячменево. Здесь обустроят недостающие автобусные остановки и выполнят устройство наружного искусственного освещения.

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Напомним, в настоящее время идет реконструкция I пускового комплекса дороги Гверстонь – Крупп – Кулье, с 22-го по 28-й км. Работы проводятся в рамках реализации основного объекта крупного инвестиционного проекта «Улучшение доступности отдаленных районов Юго-Восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы сотрудничества ЕС – Россия периода 2014 – 2020 годов.