Власти назвали причину провала асфальта в Великих Луках

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Валерий Астраханцев назвал причину провала асфальта недалеко от перекрестка проспектов Ленина и Октябрьского, а также на улице Дьяконова.
Фото: Луки.ру
«Есть внутренние подтопления участка дорог, где стекают ливневые стоки, где есть ряд коммуникаций, которые пришли в аварийное состояние. Они подмывают внутри подушку дороги, тем самым вызывают аварийные состояния», — пояснил Валерий Астраханцев.
Он добавил, что уже провели необходимые исследования и работы, чтобы привести дорогу в нормативное состояние, пишет портал «Луки.ру». Образовавшиеся провалы засыпали щебнем. Подрядной организации поручили заасфальтировать данный участок дороги до 13 августа.
«Мы также мониторим качество асфальта. Нас это сильно волнует, так как на качество покрытия не должны влиять ни температура окружающей среды, ни реагенты, которые воздействуют на асфальт», — добавил Валерий Астраханцев.