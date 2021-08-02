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Власти назвали причину провала асфальта в Великих Луках

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Валерий Астраханцев назвал причину провала асфальта недалеко от перекрестка проспектов Ленина и Октябрьского, а также на улице Дьяконова.

Фото: Луки.ру

«Есть внутренние подтопления участка дорог, где стекают ливневые стоки, где есть ряд коммуникаций, которые пришли в аварийное состояние. Они подмывают внутри подушку дороги, тем самым вызывают аварийные состояния», — пояснил Валерий Астраханцев.

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Он добавил, что уже провели необходимые исследования и работы, чтобы привести дорогу в нормативное состояние, пишет портал «Луки.ру». Образовавшиеся провалы засыпали щебнем. Подрядной организации поручили заасфальтировать данный участок дороги до 13 августа.

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«Мы также мониторим качество асфальта. Нас это сильно волнует, так как на качество покрытия не должны влиять ни температура окружающей среды, ни реагенты, которые воздействуют на асфальт», — добавил Валерий Астраханцев.