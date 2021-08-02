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Участок улицы Некрасова в Пскове закроют для движения транспорта 4 августа

Участок улицы Некрасова в Пскове, на протяжении от Комсомольского до Музейного переулка, закроют для движение автотранспорта 4 августа с 10.00 до 20.00. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. Просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - обратились к псковичам в администрации.