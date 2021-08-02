Ямочный ремонт ведется на Ольгинском мосту в Пскове

На Ольгинском мосту в Пскове ведется ямочный ремонт. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил и. о. главы администрации города Борис Елкин.
Фото: инстаграм-аккаунт Бориса Елкина
Сегодня в телеграм-канале «Убитые дороги Пскова» разместили фотографию, на которой видно, что асфальтовое покрытие проезжей части на Ольгинском мосту значительно повреждено.
«Ольгинский мост вскрылся. В правой полосе в сторону телецентра огромные ямы», - заметили участники движения.
Фото: телеграм-канал «Убитые дороги Пскова»
На эту жалобу оперативно отреагировал Борис Елкин. Ямы на мосту уже устраняют.