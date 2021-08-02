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Тротуар на проспекте Ленина в Великих Луках станет шире

Заканчивается разработка проектно-сметной документации по реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках, рассказал исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Великие Луки Валерий Астраханцев.

На состояние дороги и тротуара на проспекте Ленина жалуются местные жители. «Я ежедневно езжу сама по этой дороге, и складывается такое ощущение, что я еду по полям», — пожаловалась великолучанка Александра Павлова, передает портал «Луки.ру».

По словам Валерия Астраханцева, в проектно-сметной документации по реконструкции проспекта заложены расширение тротуара, многополосность движения по проспекту для автомобилей в каждую сторону, замена уличного освещения и всех коммуникаций, которые проходят под дорожным полотном и тротуаром. По его словам, сети не меняли с 50-х годов.

Он отметил, что реализация этого проекта позволит сделать центральную улицу города комфортной.