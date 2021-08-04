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Введен в эксплуатацию путепровод через Северный обход города Пскова

Приемочная комиссия ГБУ ПО «Псковавтодор» приняла после ремонта путепровод через Северный обход города Пскова, который находится на 2-м км автомобильной дороги Псков – Ваулино – Торошино в Псковском районе. Сооружение приведено в нормативное состояние силами подрядной организации ООО «Автомобильные дороги Пскова». Средства на эти цели были направлены из областного бюджета в размере 40,5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Необходимость ремонта возникла в связи с повреждением балок пролетного строения в результате дорожно-транспортного происшествия: грузовик, перевозивший на трале экскаватор, не вписался в подмостовой габарит.

В итоге 4 из 6 балок пришлось заменить. Кроме того, произведен локальный ремонт бетонных поверхностей балок и их обработка специальным защитным составом. На мостовом полотне отфрезеровано покрытие, выполнено устройство гидроизоляции, деформационных швов и нового асфальтобетонного покрытия.

Подрядчик также отремонтировал тротуары и лестничные сходы, установил новое перильное ограждение, укрепил откосы конусов путепровода, заменил прикормочные водоотводные блоки на подходах к мосту. Путепровод заново покрасили, а на крайние балки центрального пролета и стойки во избежание новых ДТП дополнительно нанесли вертикальную дорожную разметку.

Длина участка ремонта составила 92 метра, из них длина искусственного сооружения – около 54 метров. По результатам ремонта транспортно-эксплуатационное состояние мостового сооружения полностью восстановлено. Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством. Гарантия на верхний слой покрытия составит 4 года, водосбросные и водоочистные сооружения – 6 лет, искусственное сооружение – 8 лет.