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АвтоМир / Дороги

Дворовые проезды отремонтировали на улице Поземского в Пскове

04.08.2021 17:22|ПсковКомментариев: 0

Администрация Пскова провела приемку нескольких дворовых проездов на улице Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в этом году в  рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» привели в нормативное состояние асфальтовое покрытие в проездах домов №№44, 60 и 64.

Это стало возможным благодаря возобновлению выдачи субсидий из областного бюджета. Фактически – по межеванию – эти территории относятся к улично-дорожной сети, а не к многоквартирному дому, именно это и позволило им попасть в данную программу.

Заместитель начальника управления городского хозяйства Татьяна Алексеева и представитель подрядной организации осмотрели отремонтированные объекты. «Работы во всех дворах произведены качественно, существенных замечаний по выполненной работе нет», - отметила замначальника УГХ.

Председатель совета дома №60 по улице Леона Поземского Вера Маслюк обратила внимание, что на днях при сильном ливне на асфальте скапливалась вода и не успевала уходить. Представитель подрядчика рассказал, что в дворовом проезде нет ливневки, но вдоль проезда сделают лоток для отлива воды.  В связи с этим УГХ совместно с подрядчиком запланировало выезд во время дождя - при необходимости будут приняты дополнительные меры по отводу воды.

Жители дома №64 попросили вернуть ограждение возле дома, которое было убрано при ремонте. Как объяснил подрядчик, ограждение было сломано, его отремонтировали и поставят на место в кратчайшие сроки.

Кроме того, по просьбе жителей в ближайшее время МКУ «Служба благоустройства города» произведет подсыпку подходов к палисадникам асфальтовой крошкой и установит скамейка.

Теги: #администрация Пскова #псков #ремонт дворов
Источник: Псковская Лента Новостей
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