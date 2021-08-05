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На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы

Продолжается ремонт участка автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком и Локнянском районах. ГБУ ПО «Псковавтодор» приводит объект в порядок собственными силами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На сегодняшний день из 14,3 км отфрезеровали 12 км дорожного полотна. Параллельно идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Этот вид работ выполнили на протяжении 11,2 км. Кроме того, произвели ремонт 12 водопропускных труб: на 6 из них заменили крайние оголовки, ведется их укрепление каменной наброской.

В полосе отвода вырубили лишний кустарник и деревья, древесину вывезли с объекта. Идут работы по планировке откосов. На обустройстве автобусных остановок работают две бригады рабочих. Установлен бортовой камень, подготовлено основание посадочных площадок и примыкающих к остановкам тротуаров под асфальтирование.

Дорожникам также предстоит уложить верхний слой асфальта, укрепить обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью, нанести разметку, засеять бровку травой, установить дорожные знаки, сигнальные столбики.

Силами подрядной организации ООО «Реал» выполняется ремонт моста через реку Локня на 80-ом км трассы. Объем запланированных работ выполнен на 50%.

Все работы должны завершиться до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 207 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Ранее сообщалось, что в этом году трассу Пушкинские Горы – Локня приводят в нормативное состояние на участке с 69-го по 84-й км, который проходит через населенные пункты Иваново, Фишнево, Утехино, Гришино, Дрехово.