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АвтоМир / Дороги

Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году

05.08.2021 19:06|ПсковКомментариев: 0

Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проектно-сметная документация требовала доработки. Практически год ушел на доработку. Серьезно пришлось ко всему подойти. На сегодняшний день проектно-сметная документация готова. С Минфином и Минтрансом отработали, средства нам подтверждены. Сейчас плановый трехлетний контракт разыгрывается, в 20-х числах августа должен конкурс завершиться», - рассказал глава региона.

Он также отметил: «Если все будет в порядке, рассчитываем на 2021-2023 год окончание работ. В 2022 году есть все основания закончить, потому что проектно-сметная документация подготовлена, финансирование есть. Если выйдет серьезные подрядчик, думаю, пораньше закончим», - резюмировал он.

Теги: #ремонт дорог #дороги Пскова #Северный обход
Источник: Псковская Лента Новостей
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