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На Ольгинском мосту в Пскове заменят ограждения при капремонте

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова, экс-председатель дорожного комитета Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа объяснил, почему ограждения Ольгинского моста окрашиваются без пескоструйной обработки.

По его словам, чтобы качественно окрасить ограждение, нужно провести его полноценную пескоструйного очистку. «Пескоструйная очистка вызывает много отходов и много пыли, которая неблагоприятно сказывается на воздухе, будут возражения со стороны надзорных структур. Необходимо делать пологи, укрытия. Это, к сожалению, возможно только в рамках проектной документации», - рассказал гость студии.

Поэтому нынешние работы по покраске — временная мера. «Чтобы улучшить внешний вид, было принято решение окрасить опоры освещения, сами перильные ограждения без глубокой очистки», - пояснил Борис Елкин и добавил, что при капитальном ремонте моста ограждения планируется заменить.



Кроме того, он объяснил, почему разрушается асфальт на Ольгинском мосту. «Защитный слой гидроизоляции уже нарушен, но это не значит, что мост аварийный и по нему нельзя ездить», - сообщил он и напомнил, что недавно, после ливневых дождей, на мосту провели ямочный локальный ремонт асфальтобетонного покрытия.