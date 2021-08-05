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Ремонт улицы Чехова в Пскове начнется 11 августа

В ближайшее время в Пскове приступят к ремонту улицы Чехова. Планируется обновить проезжую часть, установить новый бордюрный камень, заменить люки колодцев и организовать пешеходную зону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

Заместитель начальника Управления городского хозяйства Александр Грацкий обсудил с жителями предстоящий ремонт дороги. Люди обеспокоены, что при ремонте будет спилено большое количество деревьев. «Понимаете, у вас сейчас здесь вообще нет пешеходной дорожки – нам тут выбирать приходится: или деревья, или безопасность», - объяснил замначальника УГХ. «Мы здесь и встретились с вами, чтобы обсудить варианты», - добавил он.

В ходе встречи для сохранения зеленой зоны вблизи домов было принято решение сделать тротуар по противоположной от домов стороне улицы. Ширина проезжей части будет 3,5 метра, на участке в районе улицы Розы Люксембург - 6 метров для полноценных двух полос, а ширина тротуара по всей длине улицы составит – 2,2 метра.

Всего будет отремонтировано более 400 метров дорожного полотна. Срок выполнения работ - до 30 сентября. Подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» должна начать ремонт уже 11 августа.

Ремонт дороги проводится в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» за счет средств субсидии из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности и софинансирования из городского бюджета на 2021 год.