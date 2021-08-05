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Псковичка просит решить вопрос с освещением в районе Завокзалья

Вопрос с освещением улицы Железнодорожной и Паровозного проезда просит решить жительница города Пскова. Обращение опубликовано на сайте губернатора области.

Фото автора обращения

«Суть проблемы: у старого депо, за вокзалом, полностью отсутствует, а точнее, отключено освещение. И вся проблема в том, что ночью там не видно идущих вдоль дороги, а светлое время суток сокращается все больше. К тому же с сентября там будут ходить дети, район немаленький. Возможно ли возобновление освещения переезда, улицы Железнодорожной и Паровозного проезда?» - написала псковичка.

К своему сообщению они приложила снимки. «На фото одно и то же место ночью и днем», - уточнила горожанка.