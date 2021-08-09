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Движение на улице Кузбасской дивизии возобновили на неделю раньше

Движение транспорта на улице Кузбасской дивизии в Пскове возобновили на неделю раньше запланированного срока. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил и.п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

«Большое количество обращений поступало по поводу перекрытия движения на улице Кузбасской дивизии около ТРК «Акваполис». По графику пререустройство коммуникаций на перекрестке улиц Кузбасской дивизии, Никольской и Восточного проезда должно было продлиться 2 недели, со 2 по 16 августа. Однако усилиями подрядной организации работы завершены досрочно: движение на перекрестке открыто на неделю раньше!», - написал Борис Елкин.

Работы продолжаются внутри кругового движения и не создают препятствий для движения транспорта. Реконструкция улицы Кузбасской дивизии идет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».