На ликвидацию колейности на улице Сосновой в Пскове потратят 6 млн рублей

Администрация Пскова заказала выполнение работ «по ликвидации колей и неровностей покрытия глубиной до 50 мм, фрезерованию и устройству защитного слоя на всю ширину покрытия проезжей части улицы Сосновой». Сообщение об аукционе опубликовано 9 августа на сайте госзкупок.
Окончание ремонтных работ планируется 30 октября 2021 г. Ремонт улицы проведут без перерывов движения транспортного потока.
Вид договора подряда - контракт с фиксированной ценой - 6 млн 049 тыс. 528,80 рублей. Аукцион проведут 19 августа.