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На ликвидацию колейности на улице Сосновой в Пскове потратят 6 млн рублей

Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области

Дороги к школам и больницам продолжают ремонтировать в Псковской области

АвтоМир / Дороги

На ликвидацию колейности на улице Сосновой в Пскове потратят 6 млн рублей

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Администрация Пскова заказала выполнение работ «по ликвидации колей и неровностей покрытия глубиной до 50 мм, фрезерованию и устройству защитного слоя на всю ширину покрытия проезжей части улицы Сосновой». Сообщение об аукционе опубликовано 9 августа на сайте госзкупок. Окончание ремонтных работ планируется 30 октября 2021 г. Ремонт улицы проведут без перерывов движения транспортного потока. Вид договора подряда - контракт с фиксированной ценой - 6 млн 049 тыс. 528,80 рублей. Аукцион проведут 19 августа.