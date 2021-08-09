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Участок улицы Некрасова в Пскове временно закроют для движения автотранспорта

Участок улицы Некрасова в Пскове на протяжении от Комсомольского переулка до Музейного переулка временно закроют для движения транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрывать движение будут в рамках проведения ремонтных работ 11 и 12 августа с 10.00 до 20.00. Объезд будет осуществляться по Комсомольскому переулку и улице Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улице Советской (движение к Октябрьскому проспекту).

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок и заранее выбирать пути объезда. При движении просим обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков», - добавили в администрации.