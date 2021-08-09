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АвтоМир / Дороги

На средства нацпроекта в Новоржевском районе обновляют более 9 км трассы

10.08.2021 17:47|ПсковКомментариев: 0

Ремонт участка автомобильной дороги Остров — Новоржев продолжается в Новоржевском районе. Объект приводит в порядок ГБУ ПО «Псковавтодор» собственными силами в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отрезок трассы с 63-го по 72-й км протяженностью 9,4 км расположен между деревнями Стехново и Воронкова Нива. В зону ремонта попадают также населенные пункты Соболицы и Осинкино.

На сегодняшний день отремонтировали 4 водопропускные трубы: заменены крайние звенья, укреплены 3 трубы каменной наброской, на одной из труб осталось выполнить укрепление откосов и лога входного оголовка монолитным бетоном.

На площади около 26 тысяч квадратных метров срезали растительный грунт с обочин, в полосе отвода вырубили лишний кустарник и деревья, древесину вывезли с объекта. Идут работы по планировке откосов и дна кюветов, восстановлению покрытия на укрепительных обочинах.

Кроме того, рабочие восстанавливают водоотвод с проезжей части. Для этого выполнили устройство основания из щебня, частично установили бортовой камень. Предстоит смонтировать бетонные лотки, блоки и упоры – всего более 200 единиц.

Дорожники также приводят в порядок автобусные остановки: устанавливают бортовой камень, готовят основание посадочных площадок и заездных карманов под асфальтирование. Затем здесь появятся автопавильоны, скамейки и урны.

В ближайшее время начнется фрезерование покрытия проезжей части. На площади около 79 тысяч квадратных метров предстоит срезать старый асфальт и уложить два слоя нового: выравнивающий и верхний. Для этих целей планируют использовать около 18 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Запланировано также укрепить обочины песчано-гравийной смесью и фрезерованным асфальтоматериалом, прибровочную полосу обочины засыпать растительным грунтом.

Все работы должны завершиться до 1 декабря. Стоимость ремонта составляет около 142 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Теги: #ремонт дорог #новоржевский район #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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