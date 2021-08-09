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Дмитрий Быстров разъяснил правила движения по цепным мостам в Острове

Глава Островского района Дмитрий Быстров разъяснил правила движения транспорта по цепным мостам. Сообщение опубликовано на сайте губернатора области в ответ на жалобу местного жителя.

Фото: автор обращения, сайт губернатора Псковской области

«Согласно проектной документации по капитальному ремонту (реставрации) объекта культурного наследия федерального значения «Мост», <…> после завершения работ возможно единичное движение транспорта по мосту, постоянное движение автомобильного транспорта запрещено. При этом допустимо только движение специальной техники, необходимой для обслуживания расположенных на островке объектов», - пояснил Дмитрий Быстров.

Горожанин рассказал, что неоднократно обращался к местной власти по поводу предоставления ему беспрепятственного доступа к жилому дому и приусадебному садовому участку по адресу: улица Калинина, 3. «Единственная дорога с обеих сторон цепных мостов, мне ограничен подъезд и подвоз груза к моему дому и участку знаками 5.33 ПДД. В зимнее время перекрывался бетонным заграждением, а на сегодня и бетонными фигурными препятствиями (фото прилагаю), чем принесены мне, пожилому человеку (72 года), пенсионеру, имеющему 2 группу инвалидности, нравственные и физические страдания», - изложил он.

Дмитрий Быстров проинформировал, что в случае необходимости подвоза необходимых материалов администрация района готова давать разрешение на движение по мостам при соблюдении соответствующей нагрузки на ось. «Рекомендуем вам заблаговременно обращаться в наш адрес для получения необходимых согласований», - добавил он. Контактный телефон: 8(81152) 3-11-49.

Напомним, отремонтированные уникальные мосты в Острове стали привлекать любителей быстрой езды. Так, в январе этого года видео своей поездки на автомобиле по уникальным мостам выложила в Сеть молодая женщина. История вызвала большой резонанс, нарушительницу нашли в Петербурге и оштрафовали.

После этого перед въездами на два подвесных моста в городе Острове и появились бетонные блоки.